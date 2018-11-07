В Херсоне проходит церемония прощания с активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла 4 ноября от последствий нападения и ожога серной кислотой.

Прощальная церемония с активисткой проходит в Областном дворце молодежи и студентов. Туда приходят ее друзья, родственники, коллеги и местные чиновники.

Возле здания собралось несколько сотен людей. Они несут цветы и фото погибшей активистки.

В связи с большим количеством людей, которые хотели прийти попрощаться с активисткой, начало церемонии перенесли с 14:00 на 13:00. Она будет длиться до 15:00.

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле.

6 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что большинство подозреваемых по делу активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину и дали показания, после чего сообщил, что подает в отставку.

В этот же день депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за создание Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других гражданских активистов.