Екатерину Гандзюк хоронят в Херсоне (видео) [ Редактировать ]
В Херсоне проходит церемония прощания с активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла 4 ноября от последствий нападения и ожога серной кислотой.
Прощальная церемония с активисткой проходит в Областном дворце молодежи и студентов. Туда приходят ее друзья, родственники, коллеги и местные чиновники.
Возле здания собралось несколько сотен людей. Они несут цветы и фото погибшей активистки.
В связи с большим количеством людей, которые хотели прийти попрощаться с активисткой, начало церемонии перенесли с 14:00 на 13:00. Она будет длиться до 15:00.
Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле.
6 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что большинство подозреваемых по делу активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину и дали показания, после чего сообщил, что подает в отставку.
В этот же день депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за создание Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других гражданских активистов.
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