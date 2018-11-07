Каменских удивила подписчиков фотографией с мамой [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав в сети Instagram совместное фото.
Подписчики присоединились к поздравлениям в комментариях под постом, впрочем, многие удивились, отметив, что Настя совсем не похожа на маму.
"Ничего общего нет. Совсем не похожи. Если бы не написали - я бы и не поняла, что это мама и дочь", - написали комментаторы.
Ранее мы писали, что Настя Каменских кардинально сменила имидж
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