Главное слово 2018 года: эксперты выбрали "победителя" [ Редактировать ]
Лексикографы Collins Dictionary выбрали слово 2018 года. Им стало слово "Single-use", что в переводе означает "одноразовый". Об этом пишет The Guardian.
При выборе слова эксперты изучили 4,5 миллиарда слов. Слово "одноразовый" было выбрано в связи с повышением его значимости в последнее время. Так, у людей повысилась осведомленность относительно проблем, которые вызывает одноразовая продукция. К тому же, недавно в Европарламенте было принято решение о запрете на одноразовые пластиковые изделия.
"Изображения дрейфующего пластика в самых отдаленных океанах, - трубочек, бутылок и пакетов, - привели к глобальной кампании по сокращению их использования. Количество использований слова "одноразовый" выросло в четыре раза с 2013 года", - пояснили свой выбор составители словаря.
В Украине с проблемой одноразового пластика - изобрели съедобные пакеты.
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