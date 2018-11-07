Какие знаки зодиака "притягивают" богатство [ Редактировать ]
Некоторые знаки зодиака более склонны к богатству, чем другие. Существуют 5 знаков, который притягивают богатство. Об этом пишет Vesti-ua.net.
Дева
Среди всех знаков зодиака только Дева выделяется особенным трудолюбием и рациональностью мышления. Такие люди очень решительны и никогда не пропускают незамеченной даже малейшую деталь.
Поскольку Дева подчиняется земной стихии, ее отличает стабильность и умение лучше других ощущать суровые реалии жизни. Как правило, она спокойна, собрана и никогда не теряет самообладания, независимо от обстоятельств.
Все Девы - перфекционисты, которые реагируют на происходящее быстро и рационально, из-за чего из таких людей получаются отличные руководители.
Помимо своих личностных качеств, рожденные под данным знаком всегда стараются придать своей работе привлекательный эстетичный вид.
- Знаменитости: Бейонсе, Крис Пайн и Пиппа Миддлтон.
- День: Среда
- Цифры: 5, 14, 23, 32, 41, 50
- Цвета: серый, оранжевый, желтый, белый
- Амулет: топаз
Телец
Как и Дева, Телец является знаком земной стихии. Это практичные и скромные люди, поддерживающие стабильность во всех своих отношениях. Их можно охарактеризовать как чрезвычайно верных и последовательных личностей.
Телец никогда не станет прислушиваться к внутреннему голосу, отдавая предпочтение глубокому анализу любой проблемы. Будучи довольно умными, Тельцы умеют расставлять приоритеты, а потому очень эффективны в своей работе, что делает их хорошими руководителями.
Рожденные под этим созвездием никогда не нарушают обещаний, из-за чего являются очень надежными бизнес-партнерами. Они вызывают у окружающих доверие, поэтому люди с готовностью инвестируют в их дело.
А еще Тельцу нравится вести скромную жизнь и тратить как можно меньше. Он, скорее, сделает инвестицию в какой-то прибыльный бизнес, чем потратится на предметы роскоши.
- День: понедельник, пятница, суббота
- Цифры: 2, 11, 29, 37, 56
- Цвета: зеленый, белый
- Амулет: изумруд
Рак
Будучи знаком водной стихии, Раки очень заботливые и всегда побуждают окружающих использовать свой потенциал на полную. Они очень сострадательны и уверены в себе. А еще рожденные под этим знаком внимательны к потребностям других людей и за свои услуги никогда не требуют ничего взамен. За это их можно назвать отличными командными игроками, которые легко завоевывают доверие других людей. Подобное доверие делает их эффективными советниками как в работе, так и в личной жизни.
Раки - творческие личности, у которых обязательно найдется какая-то свежая и гениальная идея. Нередко их творческие навыки служат основой для создания нового дела.
Все представители этого созвездия легко находят себе работу по нраву. Так они меньше устают, а потому редко меняют сферу занятости. Им можно доверить любой проект, потому что Раки никогда не потеряют интерес к нему, пока не доведут до самого конца.
- День: вторник, четверг, пятница, воскресенье
- Цифры: 4, 13, 22, 31, 40, 48, 57
- Цвета: серебристый, синий
- Амулет: жемчуг
Лев
Лев - единственный представитель огненных знаков зодиака в этом списке. Рожденные под созвездием короля джунглей являются прирожденными лидерами, что дополняется их энтузиазмом и энергичностью.
Львы невероятно мужественны и достигают успеха в любых своих начинаниях. А их харизматичность всегда приковывает внимание окружающих.
Все Львы оптимисты, пытающиеся получить от жизни все. Они самосознательны и знают, как максимально эффективно использовать имеющиеся возможности.
Львы ведут себя очень достойно, а еще их невозможно убедить пойти против своих убеждений. Эти качества помогают им добиваться успеха в любой выбранной ими сфере, попутно пополняя баланс своего банковского счета.
- День: вторник, пятница, воскресенье
- Цифры: 5, 14, 13, 32, 41, 50
- Цвета: красный, кремовый, желтый, оранжевый, золотистый
- Амулет: рубин
Скорпион
Скорпионы очень харизматичны и не раздумывая направляют весь свой шарм на окружающих. Они с легкостью заставляют людей делать то, что им нужно, нравится это человеку или нет.
Скорпионы неразрывно связаны с водой, что дает им сильные интуитивные и экстрасенсорные способности. У них врожденная тяга к познанию нового, что делает их отличные детективами.
Ключевой особенностью их жизни является строгая дисциплина. Она помогает им достигать успехов в обучении. Рожденные под этим знаком всегда сосредоточены и не боятся тяжелой работы. Именно это помогает им достигать успехов. А еще такие люди умеют достойно проигрывать, извлекая уроки их своих поражений, чтобы стать еще лучше.
- День: понедельник, вторник, четверг, воскресенье
- Цифры: 8, 17, 26, 35, 44, 53
- Цвета: фиолетовый, красный
- Амулет: опал
Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака самые сильные духом знаки зодиака.
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