Самые полезные для здоровья продукты: ученые удивили списком [ Редактировать ]
Британские диетологи составили список продуктов, употребление которых не только сделает человека счастливее, но и позволит избавиться от многих, в том числе и хронических, заболеваний, сообщает The Daily Mail.
Каким бы странным ни было это сочетание, первое место в списке самых полезных продуктов занимают сельдерей и ореховое масло. Первый содержит апигенин - вещество, действующее на организм практически так же, как антидепрессанты. Считается, что апигенин снимает стресс и чувство тревоги, а также оказывает длительное успокаивающее действие. Ореховое масло, в свою очередь, содержит необходимые для нормальной работы мозга белки и жиры.
Кроме того, в список полезных для организма продуктов вошли мисо-супы и сушеный манго, авокадо, обычные яйца, орешки кешью, ржаные крекеры, тушеное мясо, соус карри, шоколад и листья салата.
Диетологи отмечают, что при соблюдении распределенной диеты, когда каждый день в пищу употребляются конкретные продукты, организм восстанавливает способность к самоочищению и саморегуляции, разжижается кровь и улучшается кровообращение мозга, а метаболизм достигает сбалансированного уровня.
Читайте также, почему нельзя кипятить воду дважды.
по теме
Какие продукты замедляют старение
Исследователи так же доказали, что у пенсионеров, в чьей крови содержалось достаточно соединений EPA, почти в два раза реже происходили инфаркты и инсульты
Супрун развенчала главные мифы о вреде углеводов
Многие люди переходят на диеты с низким содержанием углеводов, чтобы уменьшить вес и предотвратить некоторые виды заболеваний. И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, хорошая ли это идея.
Детокс: как очистить организм без вреда для здоровья
В последнее время слово "детокс" встречается все чаще. Тем не менее, многие все еще не знают, как правильно очистить организм, при этом не навредив ни своему здоровью, ни внешнему виду.
Какую еду опасно покупать на улице
Гуляя и отдыхая вне дома, мы часто покупаем еду, которую продают на открытом воздухе посреди улицы
Как избавиться от головной боли: пять простых способов
Головная боль – один из наиболее распространенных видов боли