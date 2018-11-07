Ученым удалось заново отрастить лягушкам лапы [ Редактировать ]
Ученые Университета Тафтса в США ампутировали лягушкам лапы, а потом отрастили их с помощью гормонов.
Эксперимент они описали в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.
Многие земноводные, в отличие от млекопитающих, способны восстанавливать утраченные конечности. Некоторые виды африканских лягушек обладают слабыми способностями к регенерации - если они теряют ногу, на ее месте образуется тонкий хрящевой отросток. Однако исследователям удалось добиться полноценной регенерации.
Ампутировав группе из девяти гладких шпроцевых лягушек ноги, ученые зафиксировали животных, поместив культи в биореакторы со специальным гелем с содержанием прогестерона. Спустя сутки они отсоединили животных от устройства. Рост тканей продолжался девять месяцев, за это время восстановилась костная ткань, нервы, сосуды - не сформировалась только стопа.
Ученые рассчитывают, что удастся восстанавливать конечности и у людей, если они найдут подходящую комбинацию веществ для биореактора.
"Ваше тело знает, как сформировать конечность, - отмечают они. - Оно уже делало это в время эмбрионального развития".
Недавно мы писали, что ученые нашли способ привлечь инопланетян .
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