На Херсонщині попрощалися з Катериною Гандзюк. Віддати шану активістці прийшли кілька сотень людей. Влітку жінку облили сірчаною кислотою, вона дістала опіки 40 відсотків шкіри та пошкодження очей.

Перенесла з десяток операцій, але 4 листопада - померла. Напад на Катерину Гандзюк пов'язують з її громадською діяльністю. Попри те, що виконавців затримали, замовників убивства досі не назвали.

На будівлі Херсонської міськради другий день приспущені прапори та досі висить плакат з написом "Вибачте, так а хто замовив Катю Гандзюк?". Її робоче місце вже понад три місяці порожнє. У фойє портрет Катерини із жалобною стрічкою. Прощання відбувається в Херсонському обласному палаці молоді. Церемонію призначили на 14.00, втім через велику кількість людей прощання розпочинають годиною раніше. Сотні людей на вулиці та всередині. Рідні не багатослівні.

"Ми познайомилися, коли їй було трохи більше 20. Дуже прямолінійна, відкрита. Можливо, десь різка в своїх судженнях. Але дуже цілеспрямована людина", - говорить Ольга, родичка Катерини Гандзюк.

"Дуже важко… з цим змиритися, з тим, що сталося. До мене і досі не дійшло, що Каті не має".

"Ми сьогодні прощаємося з великим другом, з великою людиною. Дуже боляче", - говорить Володимир Миколаєнко, міський голова Херсона.

Багато хто з присутніх працював чи приятелював з Катериною, та були й ті, хто особисто її не знав. Дехто навіть спеціально приїхав провести активістку в останню путь.

"Прийшли провести в останній путь. Жінка, яка робила в нашій владі. Значить надо нам мать якесь уваженіе", - вважає Світлана Пилипівна, жителька Херсона.

"Я не був знайомий з Катею, але ми подружилися в результаті її боротьби. Друзі, ясно, хто вбив Катю. Її вбила система, яка сьогодні існує на Україні".

Поховали активістку на міському цвинтарі в селищі Геологів. Сьогодні ж у Херсоні біля Головного управління поліції близько півсотні людей влаштували акцію з вимогою притягнути до відповідальності замовників нападу на Катерину Гандзюк.