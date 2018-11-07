Почти у каждого в доме можно встретить разнообразие цветов на все вкусы. Раньше часто можно было встретить и кактусы. Сейчас же они все реже и реже растут в домах: уже трудно встретить былое разнообразие их видов, чаще еще встречаются лекарственные алоэ и каланхоэ, да еще небольших колючих малышей возле компьютеров.

Этому явлению имеются свои объяснения: с точки зрения суеверий и народных примет, так и с точки зрения психологии.

Почему нельзя держать дома кактусы?

По мнению психологов это колючее растение вносит определенный дискомфорт в атмосферу дома, для настроения устраивает напряжение, вызывает чувство постоянной готовности к какой-то опасности, к необходимости защищаться непонятно отчего. Эти чувства, ощущения не дают человеку расслабиться, почувствовать себя защищенным, радостным, счастливым, что приводит к депрессии и прочим неприятным, вредным состояниям. Все это воспринимается человеком на уровне подсознания. Особенно остро эти негативные чувства и ощущения испытывают люди очень эмоциональные, сенситивные, подверженные постороннему влиянию, легко впадающие в гипнотическое состояние.

Такое психологическое состояние людей, живущих вместе в одной квартире или в доме, порождает между ними разлад, провоцирует на ссоры, конфликты, скандалы.

Что говорят о кактусах народные приметы и суеверия:

Считается, что кактус - растение-вампир, который поглощает позитивную энергию, а испускает в ответ отрицательную;

это - растение-разлучник: замужнюю женщину разведет с мужем, сделает ее одинокой, чтобы она принадлежала только ему, чтобы ухаживала только за ним;

кактус может повлиять и на мужа - чтобы тот ушел из дома либо стал алкоголиком (хотя доказательств этому не так много);

чем их больше, тем хуже обстановка в доме, между членами семьи;

они не защищают дом от разных неприятностей, от стихийных бедствий, не принесут владельцу богатства и благосостояние;

подаренный кактус - к расставанию (хотя и тут статистики нет);

кактус не даст девушке возможность выйти замуж, будет отгонять всех женихов, чтобы она оставалась только с ним.

Некоторые специально держат кактусы в доме, чтобы их ребенок не женился в раннем возрасте и чтобы дочь слишком рано не вышла замуж. Хотя если кактус зацветает - значит девушка очень скоро выйдет замуж;

если на кактусе расцвел желтый цветок, это - к рождению ребенка.

Полезно кактусы держать у компьютеров - эти цветы поглощают вредное излучение от прибора, защищая таким образом того, кто много времени проводит у экрана. Если очень хочется, чтобы в доме росли кактусы, хорошо рядом с ними поселить другие цветы, которые будут нейтрализовывать негативное воздействие этих пушистых колючек. Ведь сколько есть примет о том, что кактусы выращивать дома нельзя, столько же есть примет о том, чем полезны и для чего хорошего служат эти ежики в квартире.

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