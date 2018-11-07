Під Одесою з'ясовують обставини пожежі на заводі [ Редактировать ]
Паніка серед місцевого населення та загроза поширення смертельно небезпечних речовин. Під Одесою продовжують з'ясовувати причини масштабної пожежі, яка сталася на заводі "Дельта Вільмар". Як уночі гасили полум'я і чому люди сиділи на валізах - далі в сюжеті.
Пожежа почалася о восьмій вечора. Полум'я охопило цех, де виробляють маргарин. Горіли рослинна олія й тара. Ситуація була небезпечна. Адже за кілька метрів від епіцентру займання розташована установка з аміаком: тож існувала загроза розгерметизації - та поширення цього смертельного для людини газу. Крім того, поблизу стояли цистерни з олією.
"Загальна площа пожежі склала півтори тисячі метрів квадратних. Була загроза викиду аміаку та вибухів", - говорить Олександр Крицький, заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області.
Через загрозу викиду аміаку запанікували й місцеві жителі. Адже будинки селища Нові Білярі розташовані лише за триста метрів від заводу.
"Я вважала собі, це як вулкан! Воно собі топиться і горить - і пливе! А якщо бочки начнуть рвати? А якщо воно піде аж сюди рвати? Що ми будемо потім робити", - говорить Галина Вишневська, жителька селища Нові Білярі.
У селищній раді розповідають, щойно почалася пожежа, їх попередили: існує загроза отруєння аміаком. Людей попросили зібрати необхідні речі, підготувати гроші та документи.
"Руководство района нам сказало: чтоб люди были на чеку в случае возможной эвакуации Мы людям говорили: будьте на телефонах, в случае чего мы будем звонить", - говорить Жанна Мартинова, селищний голова Нових Білярів.
О сьомій ранку пожежу ліквідували, жертв і постраждалих немає. Частково зруйновану будівлю рятувальники й далі поливали водою, адже деякі конструкції ще тліли. Чому зайнялося - в управлінні ДСНС точно не знають. Наразі розглядають Усі можливі причини.
"Можливо, порушення умов роботи агрегатів під час технологічного процесу. Можливо, це пов'язано з електрод ротами - це все з'ясовується", - говорить Олександр Крицький, заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області.
На самому ж підприємстві ситуацію журналістам сьогодні так і не прокоментували. А ось міністр екології Остап Семерак на засіданні уряду зазначив, що у вересні на заводі були екоінспектори з перевіркою. І вони зафіксували вагомі порушення саме в тому цеху, де сталася пожежа.
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