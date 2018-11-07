Таїланд скасовує візи для українців [ Редактировать ]
І наостанок Добра новина для українських мандрівників. Поїздка до Таїланду цієї зими обійдеться нам на 60 доларів дешевше.
Уряд королівства тимчасово скасовує плату за візу для 21-ї країни світу. До списку потрапила й Україна.
Отже, з 1 грудня до 31 січня українці зможуть отримати туристичну візу на 15 днів - без сплати консульського збору. У такий спосіб королівство розраховує збільшити потік туристів - хоча б на 30 відсотків.
по теме
Украинцы сутки не могут улететь в Египет
Отправляющиеся на отдых в Шарм-Эль-Шейх туристы из Украины застряли в столичном аэропорту на сутки.
Переход на зимнее время: в "Укрзалицныце" указали важную деталь
Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями соседних стран
Поїздки до Білорусі небезпечні для українців - Павло Клімкін
Поїздки до Білорусі небезпечні для українців - попереджає міністр закордонних справ Павло Клімкін. Адже в Білорусі діють російські владні структури, тож перебування там українців - це певний ризик для них. При цьому міністр додав, що в інших питаннях - проблем у відносинах країн немає
Платные дороги в Украине: сколько будет стоить проезд
Первая концессионная дорога в Украине свяжет Украину и Евросоюз
Українці закликали призупинити дію Нацпереліку ліків
Призупинити Національний перелік ліків вимагають українські пацієнтські організації. Відповідну петицію до Президента зареєстрували сьогодні