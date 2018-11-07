Уряд королівства тимчасово скасовує плату за візу для 21-ї країни світу

І наостанок Добра новина для українських мандрівників. Поїздка до Таїланду цієї зими обійдеться нам на 60 доларів дешевше.

Уряд королівства тимчасово скасовує плату за візу для 21-ї країни світу. До списку потрапила й Україна.

Отже, з 1 грудня до 31 січня українці зможуть отримати туристичну візу на 15 днів - без сплати консульського збору. У такий спосіб королівство розраховує збільшити потік туристів - хоча б на 30 відсотків.