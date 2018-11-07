Кремль не дав жодної гарантії, що більше не застосує хімічну зброю

У США готують ще один пакет санкцій проти Росії, які вже неофіційно назвали "драконівськими". у Держдепі пояснили: це відповідь на отруєння Скрипалів.

Мовляв, Кремль не дав жодної гарантії, що більше не застосує хімічну зброю. Серед нових обмежень - заборона взаємної торгівлі та надання кредитів уряду РФ, заморожування дипломатичних відносин між країнами та заборона на авіаперельоти для компаній Федерації.

А росіянам, які брали участь у поширенні хімзброї, загрожують персональні санкції.