США готують "драконівську" кару Росії [ Редактировать ]
У США готують ще один пакет санкцій проти Росії, які вже неофіційно назвали "драконівськими". у Держдепі пояснили: це відповідь на отруєння Скрипалів.
Мовляв, Кремль не дав жодної гарантії, що більше не застосує хімічну зброю. Серед нових обмежень - заборона взаємної торгівлі та надання кредитів уряду РФ, заморожування дипломатичних відносин між країнами та заборона на авіаперельоти для компаній Федерації.
А росіянам, які брали участь у поширенні хімзброї, загрожують персональні санкції.
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