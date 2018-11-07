Понад рік минув після вибухів на найбільшому в Україні складі боєприпасів поблизу Калинівки. Тоді збитки рахували мільйонами. Чи змогли люди відбудувати поруйновані оселі - дізнавалися мої колеги.

48-й арсенал Міноборони в Калинівці. Вибухи понад тридцяти тисяч тонн градів, смерчів, ураганів. Розліт боєприпасів у радіусі кількох кілометрів. Закритий повітряний простір, зупинений рух потягів. Масова евакуація, тисячі пошкоджених будівель.

"Нові вікна ондо повитаскувало. З гарцабою це вікно, а це - то тільки дротики осталися".

Коли вогонь загасили, люди поверталися до напівзруйнованих, а то й ущент вигорілих домівок. Найбільше постраждала Павлівка - понад тисяча пошкоджених будинків, які одразу ж взялися відновлювати. Та минув рік, а місцеві розповідають досі не все зроблено.

"Вікно ось дивіться, я не брешу. Осьо! Дивіться, від вікна що осталося. Осьо рама, он рама. А від дверей ось дюрка. Вибило, покрутило - куди я вставлю, зима йде, понімаєте? Поставила за свої гроші. Здала чека - може ще віддадуть", - говорить Валентина Любчик, жителька Павлівки.

У сільраді кажуть - не все одразу. Основну частину збитків на десятки мільйонів гривень вдалося відшкодувати. Повернуть і решту.

"Ще залишається сума більше мільйон вісімсот тисяч ще треба людям компенсувати. Обласна рада обласна адміністрація обіцяють кошти. Єдине, що оскільки це місцевий бюджет використовуватимуть тільки після того, як наповнення його більш як 105 відсотків. Скоріш за все, зараз частину до нового року, а що залишиться, то в же з нового року", - говорить Віктор Кособуцький, сільський голова Павлівки.

У Калинівці постраждалі отримали компенсацію ще торік. Але й досі є ті, хто хоче нажитися за рахунок держбюджету.

"Заяви досить кумедні, коли цілі вікна, а людина пише, що внаслідок вибуху в них в туалеті лопнув шланг і в результаті залилася і піднялася кафельна плитка, хоча на кожну заяву виїжджали комісії", - говорить Олександр Щьов, заступник міського голови Калинівки.1

У постраждалій Павлівці кілька сімей навіть придбали будинки. Нових вибухів на Вінниччині не чекають, але готові до всього.

"До нас приїжджають служби представники служби МНМ, розгортають тут свої машини і проводиться двічі на рік навчальна евакуація з виходом усіх дітей з особливою увагою до дітей з особливими потребами. Одне, про що ми тільки дуже мріємо - щоб воно було тіьки навчальне", - говорить Тетяна Шуманська, директор Павлівської школи.