Взрывы в Ичне: военная прокуратура назвала причину [ Редактировать ]
Взрывы на артиллерийских складах под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии. Об этом заявил военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает "Громадське".
По словам Рябенко, кто-то проник на склад и заложил взрывчатку.
"В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройство и кем", - сказал он.
Напомним, пожар на арсенале под Ичней вспыхнул ночью 9 октября. От огня начали детонировать боеприпасы и взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия. По фактам взрывов к ответственности были привлечены более 60-ти человек.
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