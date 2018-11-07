В Киеве ограничат работу трех станций метро [ Редактировать ]
В Киеве в четверг, 8 ноября, состоится футбольный матч между командами Динамо (Киев) и Ренн (Франция) на НСК "Олимпийский".
В связи с этим ограничат работу трех станций столичного метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе подземки в Facebook.
Перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции Олимпийская без остановки.
Кроме этого, после окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.
Ранее мы писали о том, что в Киеве "исчезнут" маршрутки.
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