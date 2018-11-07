Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган

Генпрокурор Юрій Луценко подав президенту заяву про відставку. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Про рішення звільнитися Луценко повідомив напередодні в парламенті, після того як ряд нардепів розкритикували роботу правоохоронців у справі про вбивство Катерини Гандзюк.