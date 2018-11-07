Росію треба покарати санкціями за фейкові вибори на Донбасі - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Через проведення так званих "виборів" в ОРДЛО на Росію необхідно накласти нові санкції. Про це заявив президент Петро Порошенко. За його словами, нові обмеження мають показати, що терпіння заходу не безмежне.
Президент зазначив, що зараз Україна перетворилась на східний фланг НАТО. Адже на Донбасі та в анексованому Криму відпрацьовуються технології, які загрожують усій Європі.
"Будь-які натяки на послаблення тиску провокує Росію на ігнорування мирного процесу на Донбасі, включаючи відсторонення розгортання повноцінної миротворчої місії ООН на базі мандата ради безпеки як і на нові репресії проти українців, кримських татар у Криму, ба більше розпалює агресивні апетити Кремля, тому очікую що так звані фейкові вибори, які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть що терпіння заходу також є не безмежним", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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