Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram поделилась снимками "до" и "после" пластических операций.

Певица написала, что ей прислали коллаж, на котором сопоставлены ее фото в более юном возрасте и сейчас. По словам Каминской, после просмотра снимков она поняла, "что все делает правильно".

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских кардинально изменила имидж.