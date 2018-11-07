До и после пластики: солистка "НеАнгелов" шокировала снимком [ Редактировать ]
Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram поделилась снимками "до" и "после" пластических операций.
Певица написала, что ей прислали коллаж, на котором сопоставлены ее фото в более юном возрасте и сейчас. По словам Каминской, после просмотра снимков она поняла, "что все делает правильно".
Ранее мы писали о том, что Настя Каменских кардинально изменила имидж.
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