На форумі "Медична реформа: місія (не)здійснена" обговорили помилки МОЗу [ Редактировать ]
Півроку медичній реформі. Сімейні лікарі, електронні черги, телемедицина - МОЗ запропонувало цілу низку нововведень. Та з кожним днем нарікань на медичне обслуговування стає дедалі більше. Чому - з'ясовувала Лариса Зубенко.
У роботі форуму із красномовною назвою "Медична реформа: місія (не)здійснена" сьогодні взяли участь політики, медики та громадські діячі. Але про реформу української медицини довелося говорити без самих реформаторів. Представники МОЗу захід проігнорували. Організатори запевняють - запрошували чиновників тиждень тому, отримали відповідь - наразі всі співробітники Міністерства зайняті.
"МОЗ займається прямим саботажем тих мероприємств, де їм можуть задати незручні питання", - говорить Ольга Богомолець, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.
Ольга Богомолець, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, розповідає: у МОЗі ігнорують будь-які рекомендації. Та від неякісного впровадження медичної реформи страждають не лише пацієнти. Тисячі сімей українських лікарів живуть на межі зубожіння - середня зарплата ескулапів 5000 гривень.
"Незважаючи на звернення комітету охорони здоров'я вже два роки, підняти зарплати лікарям - сьогодні вчителі отримують в три рази більше, базова ставка лікаря - 3200 грн скоро буде той час, коли медиків і медсестер і Україні не можна буде взяти на роботу, але Міністерство не вважає це проблемою, тому що йде масове скорочення населення України", - говорить Ольга Богомолець, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.
Через це міграція українських інтернів за кордон набула значних масштабів.
"Приїхали поляки до обласної херсонської лікарні і зустрілися із шістьма інтернами, нашими українськими інтернами і одразу їм запропонували по-перше, житло власне, а по-друге, заробітну плату від 1,5 тис євро. То ті хлопці і дівчата зібралися і уїхали на Польщу", - говорить Олег Панасенко, голова вільної профспілки медичних працівників України, хірург.
Одним із показових прикладів роботи МОЗу в цьому році стало фінансування закордонного лікування. Онкохворі місяцями чекають гроші на трансплантацію. Щороку в Україні діагноз - рак - чують в середньому 100 тисяч дорослих та 5 тисяч дітей. Але для їхнього лікування в наступному році МОЗ передбачило лише 40 відсотків від необхідного. Одним із пунктів медреформи стала електрона база даних e-heals, яка мала б зменшити черги в поліклініках, але й тут не допрацювали.
"Фактів доведених, що є захист інформації в e-heals немає, я сьогодні не зареєструвався, я себе поважаю. спочатку ховали ці дані десь за кордоном в хмарній технології, потім інституція, створена всупереч законодавству сьогодні займається цим", - говорить Костянтин Надутий, заступник голови правління Всеукраїнського лікарського товариства.
Експерти та практикуючі лікарі запевняють - готові допомогти МОЗу у покращенні української медицини, аби тільки до них нарешті дослухалися чиновники.
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