Дива не сталося. За результатами вчорашніх проміжних виборів у США, повного контролю над Конгресом за великим рахунком не отримали ані республіканці, ані демократи. Що це означає для країни? Дмитро Анопченко розповість.

Всю ніч Америка рахувала голоси зібравши активістів виборчих кампаній біля великих екранів і запропонувавши міцні напої, щоб заспокоїти нерви. А понервувати справді довелося, адже розрив між кандидатами від владної команди та їхніми противниками часто мінімальний.

Наприклад, нинішній губернатор Флориди Рік Скотт - людина дуже близька до Трампа, за якого президент особисто агітував, пройшов у Сенат з перевагою всього в 0,4%.

Верхня палата в підсумку залишилася за республіканцями, вони навіть трохи зміцнили позиції. Це означає - з мріями про імпічмент ворогам президента можна попрощатися, а команді Трампа буде легше проводити через Конгрес призначення на високі посади.

Зате в нижній палаті - Палаті представників - демократи впевнено зібрали більшість. Їм потрібно було мінімум 218 голосів на даний момент за офіційними підрахунками вже є 219 - і частина бюлетенів ще не оброблена.

А ось як трактувати ці результати - тут думки політиків і ЗМІ розділилися. Твіттер Дональда Трампа сповнений хвалебних повідомлень, мовляв, "грандіозний успіх", "отримав сотні привітань", а всі, хто недооцінив масштаб перемоги, "повинні пам'ятати про два слова - fake news.

"Вчора був просто неймовірний день! Республіканці цієї ночі кинули історичний виклик і спростували усі прогнози".

А штабах демократів над цими словами сміються, мовляв, який успіх, якщо в партії не приховують своїх планів торпедувати ініціативи Білого дому. За фінансові питання якраз нижня палата, головним чином, відповідає і на стіну з Мексикою або інші масштабні починання Трампа грошей ніхто не дасть. Більш того, організують десятки слідчих комісій, посилять тиск на адміністрацію - з прицілом на наступні президентські вибори.

"Ми вже зараз готуватимемо команди, кандидатів, збиратимемо гроші - вже для наступних виборів, і не тільки в конгрес чи до місцевої влади, а й найвищого рівня", - говорить Хав'єр Хернандез, прес-секретар демократів Флориди.

Чого чекати тепер Америці - теж зрозуміло. Конфлікт між партією влади та опонентами тільки посилиться. Будуть нові скандали, хоча, здавалося, їх вже й так вистачає, і нові взаємні обвинувачення. А ось чого не буде - так це спроб поставити результати цих виборів під сумнів, як було після президентської кампанії, коли Трамп публічно заявляв про мільйони нелегалів, які проти нього незаконно проголосували. Тепер це йому самому не вигідно, а ще, як сказали нам у виборчкомі - правових підстав теж немає, голосування пройшло чисто.

"Немає жодних підстав говорити про якесь втручання чи хакерські атаки, маю вас запевнити. Ми, звісно, на постійному зв'язку з міністерством внутрішньої безпеки та із ФБР і сприймаємо кіберзагрозу дуже серйозно, це для всіх зараз пріоритет. Утім, атак - не було", - говорить Крістін Уайт, глава виборчкому округу Майамі-Дейд.

І противникам і прихильникам Трампа вигідно представляти сьогоднішні результати як виключно свою перемогу. Адже вже зараз, після своєрідної розминки, вони починають підготовку ще до однієї кампанії президентської у 2020 році, де і пристрасті, і ставки - набагато серйозніші, ніж під час цих проміжних виборів.