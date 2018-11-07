Муж избил и выбросил в окно жену [ Редактировать ]
В Фастове 51-летний мужчина на почве ревности выбросил жену из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В ноябре 2018 года между супругами на почве ревности возникла ссора, во время которой подозреваемый начал бить свою жену.
Мужчина нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего схватил за горло и начал душить. После этого задержанный вытолкнул 49-летнюю потерпевшую через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, а именно умышленное убийство. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
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