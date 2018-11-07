В Днепре авария на коллекторе затопила местное озеро нечистотами. Об этом сообщается в эфире одного из телеканалов.

Раньше водоем был чистым, однако недавняя авария в канализационном коллекторе погубила его. Из-за этого в озере дохнет рыба, а жители близлежащих домов страдают от вони.

К тому же - вся опасная грязь через грунтовые воды попадает в колодцы местных жителей.

Ранее мы писали о том, что женщина украла собственных детей и утопила в озере.