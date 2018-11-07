В Днепре появилось озеро из нечистот [ Редактировать ]
В Днепре авария на коллекторе затопила местное озеро нечистотами. Об этом сообщается в эфире одного из телеканалов.
Раньше водоем был чистым, однако недавняя авария в канализационном коллекторе погубила его. Из-за этого в озере дохнет рыба, а жители близлежащих домов страдают от вони.
К тому же - вся опасная грязь через грунтовые воды попадает в колодцы местных жителей.
Ранее мы писали о том, что женщина украла собственных детей и утопила в озере.
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