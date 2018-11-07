Инфляция в Украине замедлится в следующем году до однозначного показателя, впервые с 2013 года. Об этом пишет Reuters.

Это произойдет благодаря жесткой монетарной и осторожной фискальной политике, что соответствует требованиям Международного валютного фонда, считают участники ежемесячного опроса издания.

Согласно медианному прогнозу 15 аналитиков, в 2019 году инфляция может снизиться до 7,5% с 10%, ожидаемых в конце 2018 года, и 13,7% в 2017 году.

Ранее Министерство финансов предупредило, что в 2019 году Украину может ожидать дефолт.