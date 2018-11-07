Судья Голосеевского районного суда Киева Юрий Мазур отстранен от всех дел, связанных с корпорацией АИС и Альфа-Банком. Об этом сказано в судопроизводстве №1-кс/752/9488/18, текстом которого располагает редакция, сообщает Bagnet.org.



Основанием для отвода судьи Юрия Мазура от рассмотрения ряда дел стали многочисленные нарушения судьей процессуальных норм, в том числе, его тесная дружба с народным депутатом Дмитрием Святашем. Судьи, которые рассматривали заявления об отводе Мазур, дважды выразили к нему недоверие и отстранили его от рассмотрения всех дел, которые касаются Альфа-Банка и Группы компаний "АИС".



Напомним, судья Юрий Мазур ранее заявил о своей тесной дружбе с юристами Альфа-Банка и ГК "АИС", а также с народным депутатом (владельцем ГК "АИС") Дмитрием Святашем.



Как ранее сообщалось, судья Голосеевского районного суда г. Киева Юрий Юрьевич Мазур, скрывающийся в Фейсбуке под ником Yurich Ayvaz, обвинил харьковского бизнесмена Ярославского в давлении на суды Украины и на него. Он заявил, что теперь он лично позаботится о том, чтобы Ярославский и его сообщники попали за решетку.

В дальнейшем, в своей жалобе, направленной в Высший совет правосудия, Юрий Мазур отметил, что группа DCH и Ярославский фактически мешают ему cовершать правосудие в интересах одной из сторон - ООО КУА "Строительные проекты", подконтрольной Альфа Банку и оказывающей содействие ГК "АИС" (управляется Дмитрием Святашем и Василием Поляковым).



Напомним, по сообщениям СМИ, судья Юрий Мазур собирался отменить наложенный в деле о мошенничестве АИС арест ключевого объекта недвижимости ГК "АИС" площадью около 40 тыс.кв.м. (ЖК "Воздвиженка"), который АИС и Альфа Банк пытались срочно продать за 10 млн. долл. Однако в связи с отводом судьи Мазура от рассмотрения заявлений об отмене ареста данной недвижимости, Альфа Банк и ГК "АИС", вероятнее всего, придется изменить свою стратегию.