Генпрокурор США подал в отставку [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.
Об этом сообщает АР.
Президент США Дональд Трамп объявил, что начальник аппарата Сешнс Мэтт Уитэкер будет назначен исполняющим обязанности генерального прокурора.
Отметим, что в США генеральный прокурор возглавляет Министерство юстиции.
На промежуточных выборах в США представителям Республиканской партии удалась сохранять большинство в Сенате.
Демократическая партия в свою очередь получила большинство в Палате представителей.
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