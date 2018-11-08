Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.

Об этом сообщает АР.

Президент США Дональд Трамп объявил, что начальник аппарата Сешнс Мэтт Уитэкер будет назначен исполняющим обязанности генерального прокурора.

Отметим, что в США генеральный прокурор возглавляет Министерство юстиции.

На промежуточных выборах в США представителям Республиканской партии удалась сохранять большинство в Сенате.

Демократическая партия в свою очередь получила большинство в Палате представителей.

