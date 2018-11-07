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В поединке четвертого тура розыгрыша Лиги чемпионов лидер группы F "Манчестер Сити" принимал на своем поле донецкий "Шахтер". Матч двухнедельной давности в Харькове оказался легкой прогулкой для "горожан", поэтому поединка на "Этихаде", где Силва и команда забивают своим соперникам не менее четырех мячей, все ждали с нетерпением.



Главный тренер англичан Хосеп Гвардиола сделал несколько изменений, выпустив в основе Зинченко и Уокера вместо Отаменди и Менди, а травмированного Де Брюйне на правом фланге атаки заменил Бернардо Силва. В составе "горняков" вместо Веллингона Нема и Фернадно появились Тайсон и Болбат. Стоит отметить, что впервые за долгое время в основе команды Паулу Фонсеки вышло сразу семь украинцев.

"Манчестер Сити" сразу взял инициативу в свои руки и достаточно быстро забил. Рияд Марез прострелил на Давида Сильву, а испанец, которого никто не прикрывал в штрафной, без проблем переправил мяч в сетку - 1:0.

"Горнякам" редко удавалось пересечь половину поля соперника, но то, что произошло на 24-й минуте не подчиняется никаким футбольным канонам. Главный арбитр Кашшаи, являющийся лучшим "другом" для украинского футбола, напомнил, за что получил всеобщую "любовь". Ворвавшийся в штрафную "оранжево-черных" Рахим Стерлинг ковырнул ногой газон и упал, а судья не долго думая указал на одиннадцатиметровый.

Английцы и сами оказались в шоке от такого решения. К мячу подошел Габриэль Жезус, развел мяч и Пятова по разным углам, тем самым удвоив преимущество своей команды.

"Шахтер" достойно принял удар и провел несколько опасных контратак. Так, в одной из них Болбат после передачи Матвиенко пробил в одно касание значительно выше ворот, а удар последнего несколькими минутами позднее был заблокировал английскими защитниками.

Второй тайм начался не самым лучшим образом для украинского клуба. Зинченко отдал передачу на Стерлинга, последний прорвался к штрафной "горняков" и точно пробил в дальний угол. Пятов был бессилен - 3:0.

На 74-й минуте Кашшаи назначил еще один пенальти в ворота "Шахтера". Правда, на этот раз все справедливо. Степаненко срезал в штрафной Давида Сильву, и близко не играя в мяч. Габриэль Жезус снова оказался точен - 4:0.

В заключительную десятиминутку "горняки" окончательно расслабились, позволив сопернику чувствовать себя как на тренировке. За что и поплатился украинский клуб. Дважды. Сначала Марез после ошибки Бутко послал мяч между ног Пятова, а все тот же Жезус оформил хет-трик и поставил жирную точку в разгроме "Шахтера" - 6:0.

Обидное поражение коллектива Паулу Фонсеки не с точки зрения счета, а организации игры в заключительные 25 минут. В параллельном матче немецкий "Хоффенхайм" сумел в гостях вырвать ничью у французского "Лиона", отыграв два мяча в меньшинстве.

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Донецк) - 6:0 (2:0)

Голы: Д. Силва, 14, Габриэль Жезус, 24 (с пенальти), 72 (с пенальти), 90+2, Стерлинг, 49, Марез, 84.

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили - Степаненко, Майкон (Алан Патрик, 78) - Болбат, Коваленко, Тайсон (Веллингтон Нем, 77) - Мораес (Кайоде, 63).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Данило, 61), Стоунз, Ляпорт, Зинченко - Д. Силва (Гюндоган, 73), Фернандиньо (Делф, 76), Бернардо Силва - Стерлинг, Габриэль Жезус, Марез.

После четырех туров "Манчестер Сити" с девятью очками является лидером группы, на три балла меньше у "Лиона". Немцы имеют в своем активе три очка, а "горняки" с двумя замыкают квартет.

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