Американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа", - говорится в прокламации, изданной губернатором Вирджинии Ральфом Нортамом.

Документ также объявляет чествование я в штате 85-й годовщины Голодомора.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал страны ЕС признать Голодомор геноцидом.