Еще в одном штате США признал Голодомор в Украине геноцидом [ Редактировать ]
Американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
"Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа", - говорится в прокламации, изданной губернатором Вирджинии Ральфом Нортамом.
Документ также объявляет чествование я в штате 85-й годовщины Голодомора.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал страны ЕС признать Голодомор геноцидом.
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