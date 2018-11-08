Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 7 ноября [ Редактировать ]
7 ноября состоялась вторая половина матчей четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Были сыграны восемь поединков, в которых определился второй гарантированный участник 1/8 финала розыгрыша.
Расписание матчей Лиги чемпионов 7 ноября:
Группа G
ЦСКА (Россия) - "Рома" (Италия) - 1:2
Группа H
"Валенсия" (Испания) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:1
Группа E
"Бавария" (Германия) - АЕК (Греция) - 2:0
Группа E
"Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Голландия) - 1:1
Группа F
"Лион" (Франция) - "Хоффенхайм" (Германия) - 2:2
Группа F
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина) - 6:0
Группа G
"Виктория" (Чехия) - "Реал" (Испания) - 0:5
Группа H
"Ювентус" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:2
Турнирную таблицу Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019 смотрите тут.
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