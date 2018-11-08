Руслана Писанка изменилась до неузнаваемости (фото) [ Редактировать ]
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка похвасталась стройными формами.
Не так давно в семье Русланы Писанки случилось пополнение.
Теперь же в микроблоге Русланы появилось фото, на котором артистка запечатлена в соблазнительном платье.
"Хорошего дня, дорогие мои, подписчики! Совсем скоро выйдет новый спектакль с моим участием, называется "Клетка". Впервые я выступлю не только в роли актрисы, но и возьму на себя миссию режиссера. Скажу вам, что это не очень просто. Вам интересно будет увидеть меня в этом качестве?" - обратилась к поклонникам Руслана Писанка.
Подписчики "засыпали" украинскую актрису многочисленными комплиментами.
"Очень интересно! Люблю ваше творчество! Руслана, вы такая красотка-стройняшка! Прям загляденье!", "Ух ты же класс! Руслана! Супер! Классно выглядите. Поздравляю!", "Красотулька какая", "Вы красавица. Так держать! Проект пошел вам на пользу!", - пишут подписчики.
После прочитанных комментариев артистка поблагодарила своих фанатов за комплименты и уточнила, что фотография опубликована без фотошопа.
"Ребята, спасибо вам за комментарии! Не ожидала, что мое безобидное фото из новой фотосессии вызовет столько противоречивых отзывов. В этих кадрах нет никакого фотошопа", - написала она.
Ранее мы писали о том, что Настя Каменских кардинально изменила имидж.
по теме
Ани Лорак ошарашила поклонников безвкусным нарядом (фото)
Не прошло и дня, как певица Ани Лорак вновь вызвала бурю критики со стороны своих поклонников
MTV Europe Music Awards: лучшие наряды звезд
К мероприятиям такого рода, знаменитости готовятся очень тщательно, в особенности если речь заходит о наряде
Джамала кардинально сменила имидж (фото)
Известная украинская певицы Джамала удивила поклонников сменой имиджа
Ани Лорак шокировала поклонников "вульгарным" образом (фото)
Украинская певица шокировала поклонников своим новым образом
Дженнифер Лопес снялась в самой эротической фотосессии
Певица Дженнифер Лопес снялась в самой откровенной за свою карьеру фотосессии