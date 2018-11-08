Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка похвасталась стройными формами.

Не так давно в семье Русланы Писанки случилось пополнение.

Теперь же в микроблоге Русланы появилось фото, на котором артистка запечатлена в соблазнительном платье.

"Хорошего дня, дорогие мои, подписчики! Совсем скоро выйдет новый спектакль с моим участием, называется "Клетка". Впервые я выступлю не только в роли актрисы, но и возьму на себя миссию режиссера. Скажу вам, что это не очень просто. Вам интересно будет увидеть меня в этом качестве?" - обратилась к поклонникам Руслана Писанка.

Подписчики "засыпали" украинскую актрису многочисленными комплиментами.

"Очень интересно! Люблю ваше творчество! Руслана, вы такая красотка-стройняшка! Прям загляденье!", "Ух ты же класс! Руслана! Супер! Классно выглядите. Поздравляю!", "Красотулька какая", "Вы красавица. Так держать! Проект пошел вам на пользу!", - пишут подписчики.

После прочитанных комментариев артистка поблагодарила своих фанатов за комплименты и уточнила, что фотография опубликована без фотошопа.

"Ребята, спасибо вам за комментарии! Не ожидала, что мое безобидное фото из новой фотосессии вызовет столько противоречивых отзывов. В этих кадрах нет никакого фотошопа", - написала она.

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