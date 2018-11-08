Порошенко выступил в Хельсинки: главные заявления президента [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко выступил на Саммите Европейской народной партии в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте Администрации президента.
"Украина является форпостом в противодействии главному вызову европейской безопасности и стабильности - российской гибридной агрессии", - заявил президент.
Президент подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного режима против России. Петр Порошенко призвал решительно осудить "выборы" 11 ноября на Донбассе.
Важный акцент был сделан на необходимости увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.
С 1 ноября Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. В этот же день президент Украины Петр Порошенко прокомментировал санкции России на совместном брифинге с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Также в Кабмине Украины анонсировали проведение расчетов влияния на экономику страны этих санкций.
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