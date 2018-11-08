На Кипре погибла российская туристка - СМИ [ Редактировать ]
Недалеко от курортного города Пафос на юго-западе Кипра в бессознательном состоянии обнаружили туристку из России.
Об этом сообщает Cyprus mail со ссылкой на правоохранительные органы.
67-летняя россиянка была обнаружена в прибрежных водах у деревни Киссонерга. Она была доставлена в госпиталь в городе Пафос, где врачи констатировали ее смерть.
Причина гибели женщины пока не определена.
Несколькими днями ранее в Швейцарии автобус с туристами попал в страшную аварию.
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