У Будапешті відкрили дайвінг-центр у підводній печері

Тепер не треба витрачати шалені гроші, аби поїхати на інший кінець світу і попірнати з аквалангом. Будапешт запрошує шукачів пригод до дайвінг-центру, який розташований просто під містом