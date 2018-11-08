Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что власти введут против России дополнительные санкции из-за применения химического оружия.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отвечая на вопрос о том, что должно последовать после уведомления Конгресса, что РФ отказались гарантировать не применять химоружие, Палладино ответил, что "мы сделали то, чего от нас требует закон. По мере того, как будет продвигаться процесс, мы будем выполнять требования закона".

Также заместитель пресс-секретаря отказался дать ответ на вопрос о том, когда именно могут быть введены дополнительные санкции. Он заявил, что это "длительный процесс", а также добавил, что США хотят ввести санкции "в полном соответствии с законом".

"Мы должны тщательно рассмотреть то, как эти санкции могут повлиять на интересы национальной безопасности США... Пока что я могу сказать только это. Однако, мы относимся к этому вопросу очень серьезно", - рассказал Палладино.

На вопрос предусматривают ли власти страны приостановку дипломатических отношений с РФ в качестве одной из мер, Палладино повторил, что Госдеп будет "следовать требованиям закона".

С 1 ноября Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. В этот же день президент Украины Петр Порошенко прокомментировал санкции России на совместном брифинге с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также в Кабмине Украины анонсировали проведение расчетов влияния на экономику страны этих санкций.