У Кропивницькому посеред вулиці застрелили азербайджанця [ Редактировать ]
У Кропивницькому посеред вулиці застрелили іноземця. Загиблий - сорокарічний громадянин Азербайджану, який останні сім років жив в Україні.
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Нападника зафіксували камери спостереження, наразі його розшукує поліція. Відомо, що молодик був одягнений у камуфляж.
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