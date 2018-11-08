"Ехать невозможно": Киев окутало туманом (фото) [ Редактировать ]
Утром 8 ноября Киев окутало туманом настолько, что видимость на дорогах стала практически нулевой.
Многие водители опасаются ехать на обычной скорости, из-за опасения ДТП - на поворотах из тумана буквально впритык "выныривают" авто. Кроме того, с утра многие пешеходы, спеша на роботы, в попытках сэкономить время, перебегают дорогу, не видя, что в нескольких десятках метров от них едет автомобиль.
"Ничего не видно, ехать невозможно", - прокомментировал водитель маршрутки Алексей.
Примечательно, что туман опустился на город лишь в тех областях столицы, где расположены большие водоемы - по Киеву вдоль Днепра, в Оболонском районе - также у озер Опечень, в Дарницком, Голосеевском, Деснянском - также у озер. В то же время в Шевченковском районе уже ясно.
Такая же ситуация была на дорогах Киева двумя днями ранее.
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