Утром 8 ноября Киев окутало туманом настолько, что видимость на дорогах стала практически нулевой.

Многие водители опасаются ехать на обычной скорости, из-за опасения ДТП - на поворотах из тумана буквально впритык "выныривают" авто. Кроме того, с утра многие пешеходы, спеша на роботы, в попытках сэкономить время, перебегают дорогу, не видя, что в нескольких десятках метров от них едет автомобиль.

"Ничего не видно, ехать невозможно", - прокомментировал водитель маршрутки Алексей.

Примечательно, что туман опустился на город лишь в тех областях столицы, где расположены большие водоемы - по Киеву вдоль Днепра, в Оболонском районе - также у озер Опечень, в Дарницком, Голосеевском, Деснянском - также у озер. В то же время в Шевченковском районе уже ясно.

Такая же ситуация была на дорогах Киева двумя днями ранее.