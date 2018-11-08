В США испытали межконтинентальную ракету [ Редактировать ]
Военно-воздушные силы США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
Пуск осуществили с базы Ванденберг в Калифорнии, сообщает, Associated Press.
Учебная ракета без боезаряда была запущена 7 ноября по киевскому времени. Целью теста было отработки надежности и точности систем МБР.
Ракета успешно поразила учебную цель, которая была расположена в Тихом океане.
Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства "Минитмен". Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год.
Накануне армия Украины провела испытания ракет над Черным морем.
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