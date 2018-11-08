У Литві стартували військові навчання "Залізний вовк-2018"

У Литві стартували масштабні військові навчання "Залізний вовк-2018". Участь у них беруть три з половиною тисячі армійців з 14-и країн світу - Німеччини, Бельгії, Норвегії, Великої Британії, Естонії, США, Канади і України