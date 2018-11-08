На Донбассе 7 ноября боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в результате чего трое военных ВСУ получили ранения.

Боевики трижды применяли вооружение, запрещенное минского договоренностями: два раза вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям в районах Павлополь и Луганского, а у последнего - применил 120-ти мм минометы, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, вблизи Павлополя, боевики стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.

В течение суток боевики осуществляли обстрелы подразделений ООС в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

В результате ответных действий двое боевиков уничтожены и еще трое - ранены.

Тем временем украинские военные оборудуют блиндажи на передовой.