Раненые на Донбассе: Павлополь обстреляли из "зенитки" [ Редактировать ]
На Донбассе 7 ноября боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в результате чего трое военных ВСУ получили ранения.
Боевики трижды применяли вооружение, запрещенное минского договоренностями: два раза вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям в районах Павлополь и Луганского, а у последнего - применил 120-ти мм минометы, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
Кроме того, вблизи Павлополя, боевики стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.
В течение суток боевики осуществляли обстрелы подразделений ООС в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединское.
В результате ответных действий двое боевиков уничтожены и еще трое - ранены.
Тем временем украинские военные оборудуют блиндажи на передовой.
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