Голова сільради вимагав гроші за ремонт у школі [ Редактировать ]
На хабарництві упіймали голову сільради на Дніпропетровщині. Посадовець вимагав так звані "відкати" від підприємця, який проводив реконструкцію навчального закладу.
За 130 тисяч гривень здирник обіцяв не заважати бізнесменові та без перешкод оформити всі необхідні папери на виконаних будівельних робіт. Тепер чиновник може сісти у в'язницю на 12 років.
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