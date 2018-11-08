В Індонезії знайшли прадавні наскельні малюнки [ Редактировать ]
В Індонезії знайшли найдавніші наскельні малюнки. У гірських печерах Східного Калімантану археологи виявили зображення, чий вік сягає близько 40 тисяч років.
На одному з малюнків - тварини, схожі на корів. На іншому кисті рук. У підземеллі також збереглися тисячі пізніших зображень. На деяких із них показані людські фігури.
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