Турецьку модель відправили до в'язниці за викрадення людини [ Редактировать ]
Королеву Євразії-2016, турецьку модель Сібел Деміралп - ув'язнили за причетність до викрадення підприємця. 25-річна красуня познайомилася з ним в інтернеті й запропонувала зустрітися.
Коли бізнесмен приїхав за вказаною адресою, на нього чекали п'ятеро бандитів. Вони побили підприємця й вимагали гроші. Той заплатив, та після звільнення звернувся до поліції.
Усіх членів угруповання затримали. Деміралп визнала свою провину і тепер відбуде за ґратами 13 років.
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