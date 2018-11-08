Деміралп визнала свою провину і тепер відбуде за ґратами 13 років

Королеву Євразії-2016, турецьку модель Сібел Деміралп - ув'язнили за причетність до викрадення підприємця. 25-річна красуня познайомилася з ним в інтернеті й запропонувала зустрітися.

Коли бізнесмен приїхав за вказаною адресою, на нього чекали п'ятеро бандитів. Вони побили підприємця й вимагали гроші. Той заплатив, та після звільнення звернувся до поліції.

Усіх членів угруповання затримали. Деміралп визнала свою провину і тепер відбуде за ґратами 13 років.