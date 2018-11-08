Бунт в тюрьме: восставших заключенных перестреляли [ Редактировать ]
В колонии строгого режима в таджикском городе Худжанд при подавлении бунта заключенных убили несколько человек.
Беспорядки в тюрьме начались в ночь на 8 ноября, сообщает "Радио Свобода".
В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, в результате чего бунт был подавлен.
"Мятежники были вооружены холодным оружием. Начато расследование причин чрезвычайной ситуации", - рассказал источник издания.
Причина бунта заключенных пока неизвестна.
"Пока число погибших и пострадавших не известно. По моим сведениям, несколько заключенных пострадали при попытке к бегству. Некоторым удалось покинуть территорию учреждения", - сообщил источник.
Отмечается, что с 22:30 до 23:00 7 ноября на территории колонии была слышна стрельба. Однако в Управлении исправительными учреждениями города Худжанд опровергли эту информацию, при этом подтвердили, что был объявлен сигнал тревоги.
По словам очевидцев, на всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.
Ранее в венесуэльской тюрьме заключенные убили охрану и захватили заложников.
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