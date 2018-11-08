Українець віз до Польщі контрабанду бурштину [ Редактировать ]
У Польщі затримали українця, який віз 275 кілограмів бурштину. Необроблений камінь-сирець виявили на пропускному пункті "Корчова".
Чоловік сховав його в автомобілі у спеціально обладнаній схованці. Бурштин і авто вилучили.
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