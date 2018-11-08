Чоловік сховав каміння в автомобілі у спеціально обладнаній схованці

У Польщі затримали українця, який віз 275 кілограмів бурштину. Необроблений камінь-сирець виявили на пропускному пункті "Корчова".

Чоловік сховав його в автомобілі у спеціально обладнаній схованці. Бурштин і авто вилучили.