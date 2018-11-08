Собакотерапію перед матчем влаштовують для хокейної команди з американського штату Північна Кароліна На тренування перед важливою грою запрошують чотирилапих.

Тренер випускає цуциків на поле, хлопці можуть погратися з ними протягом 20 хвилин. За словами наставника, така розвага позитивно впливає на настрій гравців.

Вони менше нервують перед матчем, а приємні емоції - піднімають бойовий дух команди.