Собаки готують хокеїстів до вирішальних матчів (відео) [ Редактировать ]
Собакотерапію перед матчем влаштовують для хокейної команди з американського штату Північна Кароліна На тренування перед важливою грою запрошують чотирилапих.
Тренер випускає цуциків на поле, хлопці можуть погратися з ними протягом 20 хвилин. За словами наставника, така розвага позитивно впливає на настрій гравців.
Вони менше нервують перед матчем, а приємні емоції - піднімають бойовий дух команди.
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