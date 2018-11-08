Гроші на вітер. Союз платників податків Німеччини опублікував щорічну "чорну книгу". Це звіт, у якому перелічені абсурдні видатки з місцевих та федерального бюджетів. Найбільш яскраві приклади - у матеріалі Тетяни Логунової.

Спеціальний бокс для транспортування вовків, які постраждали у ДТП за 10 тисяч євро. Його придбала місцева влада Ганновера, але поки що жодного разу не використала за призначенням не було "пацієнтів". Або міст за 150 тисяч євро в містечку Негенборн - будували 10 років, але їздити ним автомобілі не можуть вийшов завузьким.

А ось найдорожчий приклад 6 підводних човнів для Бундесверу за 3 мільярди євро. Купили на прохання міністерства оборони, у море субмарини поки що виходили лише раз.

Усі випадки безглуздого тринькання грошей з федерального і місцевого бюджетів у Німеччині ретельно фіксують. Займається цим неурядова організація "Союз платників податків". Щороку її експерти публікують звіт так звану "чорну книгу". І показують, наскільки абсурдними бувають видатки.

У цьогорічному звіті більше сотні прикладів. Тут і голубник у місті Фулда за 40 тисяч євро, куди птахи чомусь не долітають. І величезний золотий циферблат для клініки Шаріте. Гарно, але дуже дорого Берліну він обійшовся у 450 тисяч євро.

"Ті, хто тринькає наші гроші, на жаль, не бояться наслідків. Якби були жорсткіші штрафи - то вони б виконували превентивну функцію. Але держава не переслідує тих, хто безглудо витрачає кошти, належним чином. І це велика проблема", - говорить Бернхард Центграф, голова союзу платників податків Німеччини.

Тож автори чорної книги закликають німців уважно вивчати місцеві бюджети. І намагатися перешкоджати реалізації абсурдних проектів.