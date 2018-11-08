Военный корабль НАТО протаранил танкер в Норвегии [ Редактировать ]
У берегов Норвегии столкнулись фрегат Helge Ingstad и танкер Sola TS, вследствие чего пострадали семь человек.
Столкновение произошло в коммуне Ейгарден. Фрегат из 137 людьми на борту не справился с управлением и начал дрейфовать к берегу. На корабле остались десять человек, остальные были эвакуированы, сообщает NRK 8 ноября.
В то же время на борту танкера находятся 23 человека, их жизни ничего не угрожает. Угрозы затопления судна нет.
Причины происшествия выясняются. Известно лишь, что фрегат участвовал в учениях НАТО Trident Juncture (Единый трезубец).
"Фрегат завершил миссию и направлялся на базу Хоконсверн", - заявил представитель Вооруженных сил Норвегии.
Столкновение произошло в коммуне Ейгарден. Карта: google.com.ua/maps
Напомним, 25 октября в Норвегии стартовали крупнейшие учения НАТО со времен "холодной войны". В масштабных маневрах "Единый трезубец - 2018" приняли участие военные 29 стран - членов, а также партнеров: Швеции, Финляндии, Грузии, Иордании и Украины.
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