8 ноября в поселке Азовское в захваченном Россией Крыму прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова, после чего силовики задержали его сына Аблялими Аблямитова и его беременную жену Айджан.

Задержанных увезли в Симферополь, где удерживают в здании ФСБ, сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Обыск начался около 6:00, в нем участвовали около двух десятков силовиков, которые приехали на трех машинах.

В доме на момент обыска находились пять человек вместе с ребенком. При этом дважды хозяину дома, который болеет астмой, вызывали скорую помощь.

Накануне в Симферополе оккупанты также арестовали крымского татарина.