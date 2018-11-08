В Крыму схватили семью татар с беременной женщиной [ Редактировать ]
8 ноября в поселке Азовское в захваченном Россией Крыму прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова, после чего силовики задержали его сына Аблялими Аблямитова и его беременную жену Айджан.
Задержанных увезли в Симферополь, где удерживают в здании ФСБ, сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.
Обыск начался около 6:00, в нем участвовали около двух десятков силовиков, которые приехали на трех машинах.
В доме на момент обыска находились пять человек вместе с ребенком. При этом дважды хозяину дома, который болеет астмой, вызывали скорую помощь.
Накануне в Симферополе оккупанты также арестовали крымского татарина.
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