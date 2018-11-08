Телескоп Hubble запечатлел "улыбку Вселенной", на которой можно увидеть два светящихся "глаза" и улыбающийся "рот". Об этом сообщает NASA.

Космический телескоп Хаббл запечатлел эффект гравитационного линзирования в красивой фотографии.

Телескоп Хаббл запечатлел в космосе удивительное фото, сформированное массивной группой галактик, расположенной примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Льва. Их расположение совпало таким образом, что они сформировали характерную "улыбку".

Улыбка вызвана огромной массой галактического кластера SDSS J0952 + 3434, который создает удивительный феномен сильного гравитационного линзирования. Масса кластера изгибает свет, подобно тому, как свет искажается в жидкости, находящей в бокале.

Эффект гравитационного линзирования можно четко увидеть, как дугу света в нижней части изображения, а две галактики формируют подобие глаз.

"Нижняя дугообразная галактика имеет характерную изогнутую форму, которая была гравитационно линзирована – ее свет прошел вблизи массивного объекта, направляющегося к нам, в результате чего он стал искаженным и растянутым по форме", - объясняет астрофизик NASA Джуди Шмидт.

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