В Одессе застрелили убийцу, которого искали неделю по лужам крови [ Редактировать ]
8 ноября в Одессе находящийся в розыске по подозрению в убийстве мужчина бросился на полицейских с топором и пытался бежать, после чего был застрелен.
"Свидетелями этого события стали немало граждан на улице Слободская; люди напуганы, поэтому хочу их успокоить - к сожалению, такое иногда случается", - сообщил спикер областной полиции Руслан Форостяк в Facebook.
По его словам, участковый по Суворовскому району вынужден был применить табельное оружие: от полученного огнестрельного ранения злоумышленник скончался на месте.
Мужчину разыскивали за убийство человека на кладбище 2 ноября - полиция объявила в розыск 29-летнего Дмитрия Колдарара: его подозревали в нанесении ножевых ранений 61-летнему пенсионеру, от которых тот скончался.
Как сообщалось, убийца, покидая место преступления, оставлял за собой лужи крови.
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