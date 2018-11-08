8 ноября в Одессе находящийся в розыске по подозрению в убийстве мужчина бросился на полицейских с топором и пытался бежать, после чего был застрелен.

"Свидетелями этого события стали немало граждан на улице Слободская; люди напуганы, поэтому хочу их успокоить - к сожалению, такое иногда случается", - сообщил спикер областной полиции Руслан Форостяк в Facebook.

По его словам, участковый по Суворовскому району вынужден был применить табельное оружие: от полученного огнестрельного ранения злоумышленник скончался на месте.

Мужчину разыскивали за убийство человека на кладбище 2 ноября - полиция объявила в розыск 29-летнего Дмитрия Колдарара: его подозревали в нанесении ножевых ранений 61-летнему пенсионеру, от которых тот скончался.

Как сообщалось, убийца, покидая место преступления, оставлял за собой лужи крови.