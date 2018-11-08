Разные люди относятся к приметам по-разному: кто-то в них верит и безукоризненно прислушивается, кто-то не верит и игнорирует, а кто-то не верит, но все же старается соблюдать.

Одна из популярных примет гласит, что вечером нельзя выносить мусор. Но почему и откуда она взялась?

Народная версия

В народе говорят, что под покровом ночи хорошие дела не вершатся. Поэтому если вы решите выкидывать сор из дома в темное время суток, вполне вероятно вынести с ним вместе свою «тайну».

По другой народной версии, которая звучит более логично, еще с давних времен всю работу по дому необходимо было завершить до наступления сумерек, а вечера проводить с семьей. Поэтому, если вы будете избавляться от мусора ночью, это даст соседям повод говорить о том, что в вашем доме царит беспорядок, с которым вам не под силу справиться до захода солнца.

Еще одна версия основана на том, что мусор – это олицетворение благополучия и удачи. Избавляясь от него под покровом ночи, вы попросту можете лишить себя этих благ.

Мистическая версия

Поклонники мистических суеверий убеждены в том, что мусор ночью выносить из дома нельзя из-за того, что с наступлением темноты активизируются нечистые силы. Чаще всего свои обряды ведьмы и колдуны проводили после захода солнца и использовали при этом предметы, которые находили среди выброшенного мусора.

Заговоренные выброшенные предметы они приносили под дверь прежнему хозяину для наведения порчи. Поэтому жертвой темных сил мог стать любой, кто решил избавиться от мусора посреди ночи. Если человек находил около своих дверей такой мусор, ему ни в коем случае не следовало касаться его голыми руками. Такую находку следовало вымести веником за пределы двора и сжечь, читая молитву.

Мифологическая причина

Почему мусор нельзя выносить вечером объяснимо и с точки зрения мифологии. Наши предки верили в существование хороших и злых духов, почитали их.

В соответствии с мифологией славянских народов, в каждом доме обитает домовой – добрый дух, охраняющий жилище. Питается он мусором и отходами. Поэтому каждому было известно о том, что угодить этому духу очень просто, нужно лишь не очищать мусорное ведро на ночь. Ведь с домовым лучше не ссориться, так как вражда между ним и хозяевами дома нередко оборачивалась для первых не самыми радужными последствиями.

Что говорят сейчас?

Если вы сомневаетесь в суевериях, описанных выше, то совет не выносить мусор ночью можно пояснить и более логичными причинами.

В темное время суток на улицах становится опасно, поэтому велика вероятность попасть в неприятную ситуацию.

Мусорные баки – место встречи бродяг и бездомных животных, с которыми в ночное время лучше не пересекаться.

Не в каждом дворе есть уличное освещение, поэтому на пути к мусорному баку вы можете споткнуться или оступиться, что закончится для вас весьма травматично.

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