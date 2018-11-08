Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обсудили в Хельсинки позиции по ускорению процедур предоставления Киеву макрофинансовой помощи.

Встреча прошла во время саммита Европейской народной партии в Финляндии, сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники скоординировали позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине", - сказано в сообщении.

По итогам беседы, президент Еврокомиссии выразил поддержку Украине на пути успешных преобразований.

Также Петр Порошенко встретился с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем.

Президент Украины выразил благодарность руководству Европейской народной партии за приглашение принять участие в Конгрессе и выступить на расширенном Саммите Европейской народной партии для ознакомления европейских лидеров с ситуацией в Украине в контексте приближения президентских выборов и продолжающейся российской агрессии.

Президент Европейской народной партии в свою очередь подтвердил неизменную поддержку Украины на пути сближения с Европейским Союзом, реформ и отпора российской агрессии.

"Президенты скоординировали подходы к усилению политического и санкционного давления на Россию в связи с запланированным проведением незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса, "ползучей аннексией" Россией Черного и Азовского морей, а также массовыми нарушениями прав человека Россией на Донбассе и в Крыму", - сообщает пресс-служба президента Украины.

В контексте приближающихся выборов в Украине и Европейском Союзе в 2019 году лидеры договорились совместно противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы.

Как сообщалось, 7 ноября Петр Порошенко выступил на Саммите Европейской народной партии в Хельсинки.