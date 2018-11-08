TruCAM в Киеве: можно ли перехитрить радар? [ Редактировать ]
С 8 октября на дороги Украины вернулся радар TruCAM. Он фиксирует превышения скорости на опасных участках дорог международного значения и в городах с высоким уровнем ДТП.
Прячутся ли полицейские, чтобы поймать больше нарушителей? Есть ли шанс "скрыться" в левом ряду? И зафиксирует ли чудо-радар скорость бегущего человека?
Читайте также о новых штрафах за превышение скорости.
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