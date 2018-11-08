Бригади екстреної допомоги влаштували професійні змагання [ Редактировать ]
На Закарпатті влаштували обласний чемпіонат серед бригад екстреної допомоги. Медики демонстрували свої вміння роботи під час екстремальних ситуацій. За перебігом змагань - стежили мої колеги.
Сигнал отримали, і вже за кілька хвилин карета швидкої на місці. За легендою, на лікарів чекає мотоцикліст, який потрапив у ДТП. У нього численні забої та травми. Проте є ще один симптом розміром з горошину - червона пляма на шиї. Виявляється, чоловіка за кермом вкусила бджола. Причиною ДТП став анафілактичний шок.
"Пульс нема, ноги ноги цілі, таз цілий. Так добре, ставлю червоний катетер".
"Я задоволений, що більшість справилась, і це радує", - говорить Сергій Боднар, суддя обласного чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги.
Героєві, який вдає постраждалого, потрібно добряче запастись терпінням. Адже рятувати його будуть ще чотирнадцять разів.
"Відпрацювали ті безпосередньо практичні навички які в кожному окремому випадку, бригади з ними працюють і відпрацьовують. І це дає нам змогу підвищити рівень кваліфікації", - говорить Фома Білинець, директор Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.
Лікарі продемонстрували свою опертивність у їзді. Надавали першу медичну допомогу при серцевому нападі. Рятували молодиків, що стікали кров'ю після бійки на вечірці.
"Він вмирає, без сознанія. Ключиця, грудна клітка, скультативно, дихає.
Кожне із завдань для медиків непросте. Умови наближені до реальних. Основна мета вдосконалити навички роботи в екстремальних ситуаціях. Учасники кажуть, у своїх силах упевнені, адже за свою практику вже пережили різні випадки.
"Двоє хлопчиків розбилися, один насмерть, а інший з травмою бедра, полі травмою я вже працю з 96 року, ну коли констатація смерті, то декілька раз провіряєш, чи ти шось не пропустив ми надавали екстрену медичну допомогу в машині. І хвала Богу - здоровий хлопчик", - говорить Тетяна Зайдел, лікар виїзної бригади Перечинської станції екстреної медичної допомоги.
Це вже другий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги на Закарпатті. Цього разу першість здобули господарі змагань - медики з Міжгір'я.
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